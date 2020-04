Liga de Basquete Feminino suspende jogos até 20 de junho

As partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF) vão seguir suspensa até, pelo menos, o dia 20 de junho. A diretoria da organização tomou a decisão após reunião virtual com os clubes participantes e a Comissão de Atletas, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Considerando o dever de cautela e a prudência com que são tomadas as decisões no âmbito desta Liga de Basquete Feminino e a importância da preservação da saúde das atletas participantes da competição, bem como de todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na organização e desenvolvimento da LBF CAIXA 2020”, disse a nota publicada no site da entidade.

Um outro encontro por videoconferência foi marcado para o dia 5 maio para reavaliar o cenário da pandemia, observando as orientações e protocolos das autoridades de saúde. A competição começou no dia 8 de março e foi interrompida 5 dias depois do início.

Nesse período, somente três partidas foram disputadas:

Ituano 71 X 73 Santo André/Apaba

Vera Cruz Campinas 98 X 85 Pró-Esporte/Sorocaba

Sampaio Basquete 76 X 46 Sesi Araraquara