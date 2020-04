Saltos Brasil e CBDA oferecem curso em meio à pandemia do coronavírus

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), em parceria com Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais(CBSO), vai disponibilizar, a partir de segunda-feira (20), uma clínica de capacitação a distância de saltos ornamentais para atletas, técnicos e qualquer pessoa que se interessar pela modalidade esportiva.

O evento será virtual, em respeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), e contará com a presença do técnico chinês Jumbai Li e de uma equipe multidisciplinar que vai ministrar palestras, instruções práticas, teoria e apresentar novidades do esporte.

“Vamos ter palestrar com o Jumbai Li, que vai falar bastante sobre imitação de saltos. [A oficina] será aberts a todos os que se interessarem pela modalidade. Será uma semana cheia de novidades e conteúdos importantes para atletas e técnicos e para quem vive o dia a dia do esporte”, disse o . Também vamos abordar um pouco da história da China na modalidade e saber o que eles fazem para serem os melhores do mundo”, disse o diretor de Saltos Ornamentais da CBDA, Ricardo Moreira, no site da confederação. Moreira é também presidente da Saltos Brasil.

Para participar da clínica de capacitação, basta acessar o link https://zoom.us/j/3615860595?pwd=eW5 às 16h30 (horário de Brasília).