Técnico do Barcelona abre as portas para Coutinho e Neymar

Embora pareça difícil, Neymar e Philippe Coutinho podem voltar a jogar juntos. Não é pela Seleção Brasileira, mas no Barcelona. Em entrevista à rádio catalã RAC1, Quique Setién, técnico da equipe catalã, revelou que conta com Coutinho após o fim da temporada e que gosta de Neymar.

O Barcelona emprestou Philippe Coutinho ao Bayern de Munique após uma passagem ruim do brasileiro na Espanha. Na Alemanha, o meio-campista oscilou bastante e ainda não conquistou definitivamente torcedores e dirigentes bávaros. A opção de compra do Bayern, depois do fim do contrato no valor de 120 milhões de euros não deve ser efetuada, e o destino de Coutinho passou a ser uma incógnita.

Durante o programa ‘Tu Dirás’, da rádio RAC1, o próprio Quique Setién elogiou Philippe Coutinho e deixou a porta do Barcelona aberta ao brasileiro.

“Eu acho que o Coutinho é um ótimo jogador, eu realmente gosto dele. Ele, em princípio, é um jogador do Barcelona e para sair precisa pagar a cláusula ou uma quantidade ao Barcelona que possa compensar, mas isso é uma incógnita. Não sei se haverá uma oferta e ele vai querer sair ou voltar. Eu conto que ele possa estar aqui no começo da próxima temporada. Tenho que conversar com ele e perguntar (se quer ficar no Barcelona). Se for necessário, falarei com ele”.

A declaração de Setién vem no momento em que jornais espanhóis como “AS” e “Mundo Deportivo” revelam que o Barcelona poderia envolver Philippe Coutinho em uma troca com Kanté. Coutinho estaria interessado em atuar novamente na Inglaterra e o clube catalão poderia contar com o francês do Chelsea.

E Neymar, volta ao Barcelona? Em entrevista à RAC1, Setién fez mistério

“Eu gosto de todos grandes jogadores, já disse muitas vezes. Neymar e um grande jogador, como gosto de uma dezenas de jogadores na Europa que são extraordinários. Também gosto muito dos que tenho”

O possível retorno de Neymar é mais difícil porque não depende apenas da vontade do Barcelona. O clube catalão teria que encontrar uma forma de tirar o atacante do Paris Saint-Germain (PSG).