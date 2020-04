'Vasco Solidário' arrecada cestas básicas para comunidades carentes

A solidariedade está em alta no Vasco da Gama. O clube lançou a campanha ‘Vasco Solidário’ com o objetivo de arrecadar cestas básicas e produtos de limpeza e de higiene pessoal para a população da Cidade de Deus e da Barreira, áreas carentes que correm alto risco de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). As comunidades são vizinhas, respectivamente, ao Centro de Treinamento do Cruzmaltino - em construção, na zona oeste - e ao estádio de São Januário, em São Cristóvão, região central da cidade do Rio de Janeiro.

As doações podem ser feitas na sede do Cruzmaltino, em São Cristóvão, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. Quem for de carro, não precisa nem descer do veículo, porque há um funcionário para auxiliar na retirada dos donativos.

A campanha foi lançada ontem (5), por meio de um vídeo nas redes sociais do clube, com a participação de vascaínos ilustres como o ator Marcos Palmeiras, a cantora Fernanda Abreu e o humorista Fábio Porchat, além dos craques da bola Phillipe Coutinho, Thalles Magno e Leandro Castan. Velhos ídolos e rivais, como Roberto Dinamite e Zico, também estão engajados na iniciativa social.