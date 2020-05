Campeonato Alemão volta no dia 16 de maio com Borussia e Schalke

O Campeonato Alemão já tem uma data de reinício, o dia 16 de maio, com a partida entre Borussia Dortmund e Schalke 04 (o clássico do vale do Ruhr). A decisão foi anunciada nesta quinta (7) pela Liga Alemã de Futebol (DFL).

Desta forma, o Campeonato Alemão é o primeiro dos principais campeonatos da Europa a retornar os jogos após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo a DFL, outros cinco jogos serão realizados no dia 16 de maio, todos seguindo um rigoroso protocolo de saúde que impede a presença de torcedores nos estádios.

O diretor-executivo da DFL, Christian Seifert, afirma há grande expectativa em relação ao retorno da competição: “Vejo relatos de Los Angeles, Londres e Tóquio de que somos a primeira grande liga a retornar”.

Na opinião do dirigente, que falou em uma entrevista por videoconferência: “Isso só é possível porque temos o privilégio de morar em um país [Alemanha] com um dos sistemas de saúde mais modernos do mundo”.

Para o retorno dos jogos as equipes terão que seguir um estrito protocolo de segurança no qual todas as equipes terão que ficar em isolamento completo por sete dias antes de 16 de maio, com todos os jogadores sendo testados para reduzir o risco de qualquer contágio.

Reinício da Coreia do Sul

Se na Alemanha a bola ainda demorará um pouco para voltar a rolar, na Coreia do Sul o futebol profissional volta na próxima sesta (8). O primeiro confronto da K-League será entre o atual campeão Jeonbuk Motors e o Suwon Bluewings.

Sem público até vacina

Onde o futebol só retorna na próxima temporada é na Holanda, onde o campeonato foi encerrado de forma antecipado por causa da pandemia do novo coronavírus. A novidade é a decisão do ministério da saúde do país de proibir a presença de público em jogos de futebol até que se descubra uma vacina para o covid-19.