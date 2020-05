Campeonato Português recomeça dia 4 de junho

A Liga Portuguesa de futebol anunciou nesta terça (12) a retomada do Campeonato Português no dia 4 de junho. A decisão pelo reinício da competição vem após a liberação do Governo Português, que incluiu no seu plano de afrouxamento do isolamento social, divulgado no dia 30 de abril, a permissão para o retorno da primeira divisão do futebol, além da Copa de Portugal, a partir do dia 1° de junho. O campeonato nacional do país está suspenso desde 12 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Ao longo dos últimos dias, as várias entidades têm realizado sucessivas reuniões de alinhamento para que a retomada possa acontecer em segurança e com todas as medidas de proteção que mitiguem os riscos do regresso à atividade, seguindo-se uma fase de vistorias para avaliar os estádios que efetivamente cumprem os requisitos definidos naquele parecer técnico”, diz o comunicado publicado no site da Liga.

O campeonato vai recomeçar na 25° rodada, sem a presença de público. No atual momento o Porto lidera a competição com 60 pontos. Já Benfica e Sporting Braga seguem na cola do primeiro colocado, com 46 pontos cada. Restam ainda 11 rodadas para saber quem será o campeão português da temporada 2019/2020.