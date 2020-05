Covid-19: Fiba cancela competições e Pré-Olímpicos de basquete 3x3

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) segue alterando o calendário de eventos internacionais, inicialmente programados para este ano. A Federação Internacional de Basquete (Fiba) adiou para 2021 a realização dos Torneios Pré-Olímpicos - masculino e feminino - de basquete 3x3, em Bagaluru (Índia). A seleção brasileira masculina é uma das 20 equipes que vão brigar por uma das três vagas olímpicas. Já na disputa feminina, o país não tem mais chances de classificação. A modalidade estreará nos Jogos de Tóquio (Japão) no ano que vem.

A entidade estabeleceu ainda que outros eventos do basquete 3x3 permanecerão suspensos até agosto, também em decorrência da crise sanitária mundial. As decisões foram anunciadas por meio de comunicado oficial publicado no site da Fiba.

As datas dos eventos classificatórios para os Jogos de Tóquio (Japão) seguem indefinidas. Na lista de competições da modalidade canceladas pela Fiba estão as quatro etapas do World Tour 3x3 (Praga, Lausanne, Los Angeles e Nanjing), a Liga das Nações 3x3 Sub-23, qualificatórias para várias Copas por zonas e Copas Sub-17 de várias regiões.

No comunicado oficial, a entidade reitera o desejo pela retomada dos campeonatos em 2020.

“A FIBA continua comprometida em trazer o 3x3 de volta à ação e continua a trabalhar ativamente no planejamento e organização do Tour Mundial da FIBA 3x3, Challengers, Série Feminina, Copas de Zona e Copas do Mundo (U23 e U18) no restante de 2020, bem como em Janeiro de 2021, se necessário".