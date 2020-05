Covid-19: Márcio Araújo recebe alta após quatro dias na UTI

O ex-jogador de vôlei Márcio Araújo, prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) e campeão mundial (2005), deixou o Hospital Central de Fortaleza (HCF), na capital do Ceará. Araújo testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e precisou ficar internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) por ter evoluído para um quadro grave de pneumonia.

Ao receber alta para continuar o tratamento em casa, o atleta, de 46 anos, publicou uma gravação em seu perfil pessoal no Instagram, com agradecimentos. ""Obrigado a todos que cuidaram e oraram por mim! Quatro dias internado. Recebi alta para tratar o final da pneumonia causada pelo coronavirus em casa ".

A dificuldade de o ex-jogador em encontrar um leito de hospital em Fortaleza no último fim de semana causou comoção nas redes sociais. Segundo a esposa do atleta, Juliana Araújo, o jogador passou mal no dia 6 de maio e ao ser atendido na Emergência, foi diagnostico com covid-19, após uma tomografia identificar comprometimeto de 40% de um dos pulmões.