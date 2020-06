Liga dos Campeões: Lisboa será a sede a partir das quartas de final

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou que a cidade Lisboa (Portugal) foi escolhida para sediar a Liga dos Campeões (Champions League) a partir das quartas de final, programadas para começar em 12 de agosto. A final, também na capital portuguesa, ocorrerá em 23 de agosto. Antes da paralisação em março evido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a disputa do título seria realizada em Istambul (Turquia). A Uefa adiantou que a final da próxima temporada do torneio será na capital turca.

Quatro equipes estão classificadas para as quartas de final: RB Leipzig, Atalanta, PSG e Atlético de Madri. Nesta fase, serão disputadas partidas únicas, em quatro dias consecutivos. As semifinais estão marcadas para os dias 18 e 19 de agosto. Os confrontos irão ocorrer nos estádios, José Alvalade (Sporting), e Estádio da Luz (Benfica), que também receberá a grande final da Champions League 2019/2020. O anúncio da nova sede foi feito pela entidade em sua conta oficial no Twitter.

As oitavas de final terão início no dia 8 de agosto, com os duelos Manchester City x Real Madrid; Barcelona x Napoli; Bayern x Chelsea; e Juventus x Olympique. De acordo com a Uefa, já passará a vigorar nesses jogos a regra temporária de cinco substituições, recomendada pela Fifa e aprovada pela International Board.