Nenê testa positivo para covid-19 e está fora do Campeonato Carioca

Nenê está fora da partida contra o Volta Redonda, domingo (28), pela quarta rodada da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Caroca). O meia-campista, de 38 anos, já está em quarentena. Até o momento, ele é o único jogador do Fluminense que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19. O clube chegou a divulgar que um atleta estava infectado, mas não revelou quem seria.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nenê afirmou que está assintomático e até aproveitou para fazer uma brincadeira.

“E aí, galera? Tudo bem? Eu tô aqui para agradecer o carinho de vocês, tantas mensagens que estou recebendo de carinho, força e preocupação. Dizer que estou bem, só meu cabelo que não. Já não tenho sintoma nenhum, graças a Deus estou já estou no finalzinho do isolamento e logo logo volto aos trabalhos se Deus quiser. E se cuidem”.

Também em tom de brincadeira com a idade de Nenê, Neymar comentou a publicação e escreveu que o meia do Fluminense deveria ter cuidado por fazer parte do grupo de risco.

O Fluminense realizou 191 testes entre os dias 15 e 16 de junho. Quatro resultados deram positivo para covid-19: dois funcionários administrativos e dois parentes de atletas. O resultado de Nenê foi inconclusivo. Ele realizou outro teste no último sábado (20), que confirmou a presença do vírus.

Nenê é o artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca, com seis gols marcados, sendo três em clássicos durante a Taça Guanabara. Foram dois na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, e o gol de calcanhar na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. O Fluminense é o líder do Grupo B da Taça Rio, com nove pontos conquistados em três partidas.