Atletismo: etapa da Liga Diamante na China é cancelada

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (World Athletics) anunciou nesta segunda (27) o cancelamento da etapa de Shangai da Liga Diamante, prevista para acontecer em setembro. O anúncio da entidade acontece após a decisão da Administração Nacional de Esportes da China de suspender qualquer evento esportivo no país em virtude do novo coronavírus (covid-19). O governo chinês só abriu exceção para provas classificatórias ligadas aos Jogos Olímpicos Inverno, evento que será realizado, em 2022, na capital Pequim.

Due to the suspension of all international sporting events in the Chinese city, the 2020 Wanda #DiamondLeague meeting in Shanghai has been cancelled.https://t.co/RegtJyRE4l