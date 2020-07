Campeãs olímpicas, Martine e Kahena já treinam em Portugal

A dupla de velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, da classe 49er FX, já treina no balneário de Cascais, a 25 quilômetros (km) de Lisboa (Portugal). As brasileiras chegaram à capital portuguesa no último sábado (25), para se juntar aos atletas da Missão Europa, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). No dia seguinte ao desembarque, Martine e Kahena já estavam no mar.

“É um lugar incrível para velejar, com ventos fortes e ondas. Fora que as pessoas nos recebem muito bem aqui. É tudo já visando a nossa preparação para Tóquio”, contou Kahena, que está de volta a Cascais, onde treinou um ano para encarar no ano passado os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru) 2019 e também o evento-teste dos Jogos Olímpicos.

Com a chegada da dupla em Lisboa, o Time Brasil conta agora com 74 atletas, distribuídos por quatros bases. Além de Cascais (vela), há as bases de Rio Maior (boxe, nado artístico e natação), Sangalhos (ginásticas artística e rítmica) e Coimbra (judô).

“Estamos bastante animadas com essa nova etapa. Uma vez na Europa, teremos mais oportunidades de treinar com outras duplas e participar de alguns campeonatos. É importante para não perdermos o ritmo de regata. Voltamos da Espanha quando a Europa estava prestes a fechar. Nós já tínhamos tudo planejado, e foi tenso receber a notícia que precisávamos voltar imediatamente. Aí, [nós] nos readaptamos para treinar em casa e tentamos manter a cabeça tranquila. Só conseguimos relaxar de fato quando recebemos a notícia do adiamento [dos Jogos]”, relata Kahena.

As velejadoras, se submeteram a dois exames para detectar o novo coronavírus (covid-19), um realizado no Brasil e outro na chegada a Portugal, antes de receberem autorização para treinar em Cascais. Em Portugal, as atletas estão acompanhadas do treinador espanhol Javier Torres Del Moral. O trio deve permanecer no país até setembro, sempre treinando no Clube Naval de Cascais.