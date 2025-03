Final da Copa do Mundo de 2026 em Nova Jersey terá show no intervalo

Decisão do título será no MetLife Stadium, sede de dois times da NFL

A final da Copa do Mundo de 2026 terá seu primeiro show no intervalo, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (5).

A Copa do Mundo de 48 equipes, co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026. O torneio contará com 104 partidas em vez dos 64 jogos anteriores, incluindo uma rodada eliminatória adicional.

A final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, sede dos times da NFL New York Giants e New York Jets.

"Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final da Copa do Mundo em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen", disse Infantino no Instagram.

A Fifa trabalhará com a organização internacional de educação e defesa Global Citizen, bem como com a banda britânica Coldplay para o show do intervalo.

