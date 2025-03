Vasco e Nova Iguaçu jogam pela segunda fase da Copa do Brasil

Buscando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (5) no estádio Nilton Santos, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Cruzmaltino chega à partida em meio aos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. No primeiro compromisso contra o Rubro-Negro, o time comandado por Fábio Carille perdeu de 1 a 0. Já a Laranja Mecânica da Baixada está envolvida na disputa por um lugar na decisão da Taça Rio contra o Madureira.

Na atual edição do Campeonato Carioca, Vasco e Nova Iguaçu mediram forças em uma oportunidade, que terminou com um empate de 1 a 1. Diante de um adversário contra o qual ainda não venceu em 2025, o técnico Fábio Carille deixou claro, em entrevista coletiva, que não espera facilidades: “[O Nova Iguaçu] é uma equipe que fez um bom campeonato ano passado, sendo vice-campeão [do Carioca]. Muitos jogadores do ano passado continuam, acho que sete jogadores de 2024 estavam no jogo contra o Vasco [no Carioca]. É fazer o nosso e ter uma boa estratégia ofensiva e defensiva”.

Para este compromisso o Vasco não poderá contar com o meio-campista Tchê Tchê, que está com uma lesão no joelho. Assim, o técnico Fábio Carille pode optar pela seguinte equipe para começar a partida: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Jair; Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Nova Iguaçu e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Carlos Molinari, reportagem de Bruno Mendes e plantão de José Roberto Cerqueira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: