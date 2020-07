COB: Primeiro grupo da Missão Europa embarca para Lisboa

Na tarde desta sexta-feira (17), o primeiro grupo da Missão Europa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) embarcou para Lisboa. Foram 112 pessoas, sendo 76 atletas de seis modalidades (boxe, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, nado artístico e natação).

“A Missão Europa é fundamental, pois possibilita ao atleta retomar o treinamento em ambiente controlado. Tínhamos essa preocupação por entender que os atletas viviam essa ansiedade de retomar seu trabalho. Nós não podíamos ficar para trás”, disse Marco La Porta, vice-presidente do COB e chefe da Missão Europa.

A Missão Europa, com duração de julho a dezembro, tem como principal objetivo dar suporte à retomada de treinamentos dos atletas classificados ou com potencial de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, garantindo a segurança total da delegação e cumprindo os protocolos exigidos e validados pelos serviços médicos. A expectativa é de que, até o final do ano, cerca de 200 atletas, além de técnicos e equipe multidisciplinares, de 16 modalidades esportivas, sejam enviados a Portugal.

Para terem a viagem ao exterior autorizada, os membros do Time Brasil realizaram um exame PCR antes do voo e só tiveram a liberação para viajar depois do resultado negativo para a covid-19. Além disso, eles terão que cumprir uma série de protocolos sanitários na Europa e assinar um Termo de Ciência da Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e ao Abuso Sexual, lançada em 2018 pelo COB.

“É um sentimento de muita felicidade e alívio poder voltar ao ginásio. Todo o cuidado e rigidez do protocolo nos deixam bem aliviados e focados apenas no treinamento”, comentou o campeão olímpico e mundial nas argolas Arthur Zanetti.

Maratonas aquáticas

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou nesta sexta (17) os nomes dos componentes da seleção brasileira de maratonas aquáticas que comporão o segundo grupo da Missão Europa. Os atletas são Ana Marcela Cunha, Alexandre Finco, Allan do Carmo, Diogo Villarinho, Fernando Ponte, Henrique Figueirinha e Victor Colonese. E os treinadores serão Alfred Jacob, Cristiano Klaser, Fernando Possenti, Marcio Latuf e Sergio Onhas Marques. Vale lembrar que a viagem é optativa. E eles devem embarcar para Portugal no dia oito de agosto.