Ramon Menezes celebra título do Sul-Americano Sub-20

O técnico Ramon Menezes celebrou a conquista do título da edição 2025 do Sul-Americano Sub-20, que foi alcançado no último domingo (16) após a vitória do Brasil sobre o Chile e a derrota da Argentina para o Paraguai.

“Para chegar a esse momento, tendo a felicidade de levantar um título tão importante como esse, depende de vários departamentos. Um agradecimento e uma gratidão a esses atletas, porque essa geração vai ficar marcada, é uma geração muito especial. Eu disse para eles desde o começo que era a competição das nossas vidas. Para todos nós, foi o maior desafio vestindo a camisa da seleção brasileira”, declarou o comandante do Brasil após a vitória de 3 a 0 sobre os chilenos em Caracas (Venezuela).

Esta é a 13ª oportunidade na qual a seleção brasileira conquista uma edição do Sul-Americano Sub-20, após os títulos de 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023 e 2025.

Brasil e Argentina chegaram à última rodada do hexagonal final da competição empatados em número de pontos (ambos com 10), mas os hermanos tropeçaram diante do Paraguai, enquanto os brasileiros somaram mais três pontos para garantirem o título.

Além do título, o Brasil confirmou presença no próximo Mundial da categoria, que será disputado entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro no Chile.

E o técnico Ramon Menezes deixou claro, após a conquista do Sul-Americano, que o título do Mundial é o próximo alvo da equipe: “Agora é comemorar, mas já começo a pensar na Copa, pois tenho um sonho aqui de ser campeões mundiais".