Papa precisa reaprender a falar após terapia com oxigênio, diz cardeal

O papa Francisco está recuperando lentamente suas forças no hospital, mas precisa "reaprender a falar" após o uso prolongado de oxigenoterapia de alto fluxo, disse o cardeal Víctor Manuel Fernández nesta sexta-feira.

O cardeal, que é o chefe do escritório doutrinário do Vaticano, rejeitou as especulações de que o pontífice se aposentaria e disse que ele estava voltando a ser o que era antes.

"O papa está indo muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes", disse Fernández em uma apresentação de um novo livro de Francisco sobre poesia.

O papa, de 88 anos, está hospitalizado há cinco semanas, sofrendo de uma pneumonia dupla, período durante o qual o Vaticano divulgou apenas um breve áudio de sua fala, em 6 de março, quando sua voz estava quebrada, sem fôlego e difícil de entender.

Em sua última atualização de saúde divulgada nesta sexta-feira, o Vaticano disse que a condição do papa permaneceu estável com "pequenas melhorias na respiração e na mobilidade".

O Vaticano confirmou que ele não vem usando ventilação mecânica para ajudar na respiração à noite desde segunda-feira, mas que recebia oxigênio por meio de uma pequena mangueira sob o nariz durante a maior parte do tempo.

Ainda não há informações oficiais sobre quando ele poderá voltar para casa, no Vaticano, e Fernández disse que não sabia se receberia alta a tempo para a Páscoa, que acontece em 20 de abril.

"Ele poderia voltar, mas os médicos querem ter 100% de certeza porque ele acredita que, com o pouco tempo que lhe resta, ele quer se dedicar inteiramente aos outros, não a si mesmo", disse Fernández.

Perguntado se ele achava que Francisco poderia renunciar, o cardeal disse: "Eu realmente acho que não, não".

Francisco teve vários problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando era jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

