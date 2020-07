COI adia Jogos Olímpicos da Juventude para 2026

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta (15) o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude para 2026. O evento, que terá Dacar (Senegal) como sede, estava marcado anteriormente para 2022. A decisão foi tomada para que os Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs, na sigla em inglês) e as Federações Internacionais (Fis, na sigla em inglês) que foram afetadas pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 tenham mais tempo para organizar os preparativos das competições. Além disso, pesaram na deliberação os adiamentos de outros grandes eventos e as consequências operacionais e financeiras geradas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Senegal and the IOC agree to postpone the Youth Olympic Games Dakar 2022 to 2026https://t.co/ysgENrVM93 — IOC MEDIA (@iocmedia) July 15, 2020

A ideia da remarcação partiu do presidente do Senegal, Macky Sall, que propôs a mudança ao presidente do COI, o alemão Thomas Bach.

“Este acordo amigável ilustra a confiança mútua entre o Senegal e o COI. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao presidente Macky Sall, um grande amigo e defensor do Movimento Olímpico, por esta relação excepcional de confiança e qualidade. Por todas essas razões, tenho certeza de que juntos organizaremos fantásticos Jogos Olímpicos da Juventude no Dacar, em 2026, para o Senegal, todo o continente africano e todos os jovens atletas do mundo”, declarou Bach.

Esta será a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude no continente africano. O evento acontece desde 2010, de 2 em 2 anos. Cingapura foi a primeira sede do evento. Na sequência, abrigaram os jogos Innsbruck (Áustria), em 2012, Nanjing (China), em 2014, Lillehammer (Noruega), em 2016, Buenos Aires (Argentina), em 2018 e Lausanne (Suíça), em 2020.