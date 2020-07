Com gols no fim, Palmeiras bate Santo André e vai à semi do Paulista

Uma cabeçada do volante Felipe Melo, nos minutos finais do segundo tempo, abriu o caminho. E um chute oportunista do lateral Marcos Rocha, nos acréscimos, decidiu a fatura. Nesta quarta-feira (29), o Palmeiras sofreu, mas derrotou o Santo André por 2 a 0 no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e se manteve na briga pelo título estadual, que não conquista desde 2008.

O Verdão volta a jogar neste domingo (2), pelas semifinais, mas depende dos jogos de quinta-feira (30) para saber contra quem e a que horas atuará. Se for dono da melhor campanha entre os classificados, o Alviverde retorna a campo às 16h (de Brasília). Se for o segundo de maior pontuação (o que só acontece se o Red Bull Bragantino bater o Corinthians no tempo normal), disputará vaga na final às 19h (de Brasília).

Fora da briga pelo título, o Santo André torce para que o Bragantino siga adiante no Paulistão nesta quinta. Caso ocorra, o Ramalhão fica com vaga direta nas semifinais do Torneio do Interior, campeonato que garante ao campeão um lugar na próxima Copa do Brasil e que receberá a equipe de melhor campanha (exceto as grandes) entre as eliminadas nas quartas de final do Estadual.

Apesar de ter a posse da bola em 70% da primeira etapa, o Palmeiras mostrou dificuldades para furar as duas linhas de quatro jogadores que o Santo André postou na frente da grande área. O Ramalhão, inclusive, foi para o intervalo com mais finalizações que o rival (oito contra seis), sendo mais perigoso nos contra-ataques que a equipe da casa.

Na única troca de passes alviverde que funcionou nos 45 minutos iniciais, o volante Gabriel Menino deixou William na cara do gol, aos 26 minutos, mas o atacante perdeu a bola quando tentou driblar o goleiro Ivan. A resposta do time do ABC veio com Branquinho. Aos 43, o atacante ganhou a disputa de corpo com Felipe Melo, invadiu a área e bateu, parando no goleiro Weverton.

Na etapa final, o Palmeiras reduziu os espaços para contra-ataque do Santo André, mas continuou pecando pela falta de criatividade à frente. A bola parada, porém, salvou o Verdão no fim da partida. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Felipe Melo escorou de cabeça e a bola desviou no zagueiro Rodrigo antes de parar na rede andreense.

O gol tranquilizou os jogadores alviverdes e obrigou o Ramalhão a se lançar com tudo ao ataque. O Palmeiras aproveitou. Aos 48 minutos, Marcos Rocha aproveitou rebote de Ivan na pequena área e liquidou a partida.