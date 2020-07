Coritiba elimina o Paraná e avança às semifinais do Estadual

O Coritiba venceu o clássico contra o Paraná por 2 a 1 em casa, no Estádio Couto Pereira, e se classificou às semifinais do Campeonato Paranaense. O Coxa já entrou em campo na noite de ontem (23) com vantagem: venceu o jogo de ida por 1 a 0, no último domingo (19), no Durival Britto. O Cianorte, que eliminou o Operário, será o adversário da equipe do técnico Eduardo Barroca.

O regulamento estabelece que a ordem de classificação na primeira fase determina o direito de o clube disputar o jogo de volta em casa. Sendo assim, o Coritiba faz o segundo jogo no Couto Pereira. Os quatro semifinalistas iniciam a luta para chegar à final já no próximo domingo (26). Ainda sem a confirmação do estádio, o Cianorte recebe o Coritiba, às 16h (horário de Brasília).

Na outra chave estão Athletico-PR e Cascavel, que levaram a melhor em cima de Londrina e Rio Branco-PR, respectivamente. O primeiro jogo ocorrerá na Arena Baixada, casa do Furacão. O horário do embate ainda não foi divulgado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF).

Jogo

O Coxa saiu na frente aos sete minutos, em cobrança de falta de Patrick Vieira, que contou com falha clara do goleiro Alisson. Aos 27, de pênalti, Fabrício igualou o marcador para o Paraná.

Na segunda etapa, o Paraná precisava de mais um gol para levar a decisão da vaga para as cobranças de pênalti. Mas, foi o Coxa que conseguiu balançar a rede aos 26 minutos, com Igor Jesus. Depois disso o Coritiba segurou o resultado. Final: Coritiba 2 x 1 Paraná.

Briga pela artilharia

Com seis gols cada, Lucas Tocantins, do Cascavel, e Pedrinho, do Athletico-PR, dividem a artilharia do Campeonato Paranaense.