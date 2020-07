Covid-19: Campeonato Catarinense é suspenso por 14 dias

Em reunião realizada por videoconferência entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Federação Catarinense de Futebol (FCF) ficou definido na última segunda (13) a suspensão do Campeonato Catarinense por 14 dias. A medida foi tomada após ser constatado que jogadores e membros de comissão técnica envolvidos na competição contraíram o novo coronavírus (covid-19). Representantes dos clubes e do sindicato dos atletas também estiveram presentes ao encontro.

Catarinense é suspenso por 14 dias e FCF se reúne com clubes e governo visando melhorias https://t.co/D4jjtY1arv — FCF (@FCF_futebol) July 14, 2020

O caso que mais chamou a atenção foi o cancelamento do jogo entre Avaí e Chapecoense, na Ressacada, que estava marcado para o último domingo (12). Sem divulgar nomes, um dia antes do duelo, o Governo de Santa Catarina informou que 14 profissionais de um dos clubes haviam sido infectados, e que por isso a partida não deveria acontecer. Posteriormente, outros três confrontos marcados para o mesmo dia também foram adiados.

No grupo dos jogadores vítimas do coronavírus, o atacante Roberto, da Chapecoense, precisou ser internado em um hospital em Chapecó após seu teste dar positivo no último domingo (12). O jogador apresentou falta de ar leve e tosse.

Com este cenário, uma comissão de médicos de clubes foi criada para elaborar um protocolo de segurança sanitária mais rígido. Em nota, a FCF esclareceu que novas avaliações deverão ser feitas para garantir a saúde de todos os integrantes da competição: “Foi ressaltado o esforço dos clubes e da entidade organizadora para desenvolver um protocolo minucioso e seguro para a realização das partidas, definindo que ele será aperfeiçoado para acompanhar o cenário atual e permitir a continuidade da competição”.

A superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Raquel Bittencourt, apoia a postura da federação: “É uma doença nova, com suas nuances e riscos diante de contato. Por isso, estaremos avaliando com esse grupo as medidas adotadas daqui para frente para atender aos clubes, garantido toda segurança aos funcionários e familiares”.

O Campeonato Catarinense foi retomado na última quarta (8), após ser interrompido em março por conta da pandemia. Quatro partidas foram realizadas após o recomeço, todas válidas pelo primeiro jogo das quartas de final. Nesta terça (14) aconteceria o confronto marcado entre Tubarão e Concórdia. O duelo, no qual os times lutam contra rebaixamento, também será reprogramado.