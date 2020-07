Federação Paulista de Futebol Americano realiza campeonato virtual

Após a pandemia do novo coronavírus (covid-19) levar ao adiamento da temporada regular do Campeonato Paulista de Futebol Americano, a federação da modalidade em São Paulo decidiu organizar uma versão virtual da competição, cuja primeira fase começa no próximo sábado (4).

Segundo o presidente Federação Paulista de Futebol Americano (Fepafa), Ricardo Trigo: “Fazer a disputa pela plataforma virtual foi a forma de seguir fomentando o esporte e manter a chama viva do futebol americano neste momento difícil de isolamento social”.

A disputa acontece no game Madden 2020, da desenvolvedora EA Sports. Na competição as equipes foram divididas em três grupos de seis. Na fase inicial cada equipe disputará cinco jogos. Avançam para a fase do mata-mata os dois melhores jogadores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, independente da chave. A final está programada para ocorrer no dia primeiro de agosto.

Mesmo tendo apenas 20 anos, Lucas Mazzoti foi escolhido para representar o Corinthians Steamrollers. “Tem muita rivalidade em jogo. Todo mundo está com muita vontade de vencer. Vamos ver o que vai rolar. Algumas equipes vão ser representadas até pelos dirigentes. Então vai ser um torneio bem abrangente, reunindo várias faixas etárias de amantes do futebol americano”, declarou, à Agência Brasil, Lucas Mazzoti, assistente técnico da equipe.

O Corinthians Steamrollers, que estreia diante do Taubaté Monsters, é o cabeça de chave do grupo B da competição. Portuguesa FA, Corsários, Spartans Football e Werewolves também integram o grupo. Nesse final de semana, além do jogo do Corinthians, serão realizadas outras oito partidas. Todos os jogos serão realizados na plataforma RealityXP, no console Playstation 4.

Vale lembrar que a temporada regular 2020 do Campeonato Paulista de Futebol Americano segue paralisada, respeitando a orientação das autoridades sanitárias paulistas, e não há uma data de retorno.