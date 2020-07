Leila Barros confirma que contraiu covid-19

Dona de dois bronzes olímpicos, Leila Barros, ex-jogadora de vôlei e atual senadora pelo Distrito Federal, declarou no último sábado (11) no seu perfil no Instagram, que contraiu o novo coronavírus (covid-19).

Segue a íntegra do comunicado da medalhista olímpica nos Jogos de 1996, em Atlanta (EUA), e de 2000, em Sydney (Austrália): “Após apresentar febre e dores no corpo, a senadora Leila Barros fez o exame RT-PCR que atestou positivo para covid-19. Os exames de imagem não detectaram alterações nos pulmões. Embora esteja confiante na plena recuperação, a parlamentar do DF apresenta indisposição devido à forte dor de cabeça. Leila cumprirá o isolamento domiciliar conforme orientação médica”.