Bragantino demite técnico Felipe Conceição

Caiu o quinto técnico do Campeonato Brasileiro. Após a disputa da rodada da competição, o Bragantino anunciou nesta -feira (31) a demissão do treinador Felipe Conceição. A equipe perdeu para o Fortaleza por 3 a 0, (29), no Castelão e começou a semana na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª posição na classificação, com cinco pontos conquistados.

Em uma publicação em sua conta oficial no Twitter, o Bragantino agradeceu o trabalho do treinador e informou que o auxiliar técnico Marcinho vai comandar a equipe contra o Athletico, na próxima -feira (02), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Antes de Felipe Conceição, Eduardo Barroca (Coritiba), Ney Franco (Goiás), Daniel Paulista (Sport) e Dorival Júnior (Athletico-PR) já haviam perdido seus cargos durante o Brasileirão.

Além da vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, mais três partidas foram disputadas no pela sexta rodada da Série A. Dois times perderam a invencibilidade: Botafogo e Vasco. O Internacional, do prestigiado técnico argentino Eduardo Coudet, derrotou o Alvinegro por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, e segue na liderança, com 15 pontos. Já o Fluminense venceu o clássico diante do Cruzmaltino por 2 a 1 e chegou aos mesmos 10 pontos que o rival. Já o criticado Odair Hellmann levou o Tricolor ao G4. Também no , Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1, no Estádio de Pituaçu.