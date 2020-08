Conmebol aprova protocolo de saúde para Libertadores e Sul-Americana

As competições continentais na América do Sul já estão agendadas para voltar, mas diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) aprovou novas regras para evitar a propagação da doença. O protocolo permite que membros de delegações de clubes visitantes entrem nos países da América do Sul sob rígidas normas sanitárias pelo período de 72 horas. Além disso, contarão com autorização expressa para comparecer em sessões de treinamento e em jogos da Libertadores e da Sul-Americana. A primeira competição retorna em 15 de setembro, enquanto a segunda em 27 de outubro.

A entidade também modificou os regulamentos dos torneios, nesta quinta-feira (6), através de reunião por videoconferência entre os dirigentes do continente.

A Conmebol vai permitir, apenas nesta edição, que jogadores possam representar mais de dois clubes nas competições. Além disso, um jogador que mudou de clube poderá retornar à equipe original na mesma edição do torneio.

As mudanças aprovadas anteriormente preveem a inclusão de jogadores, desde a fase de grupos. A incorporação no novo clube pode ocorrer em qualquer etapa da competição. A entidade aprovou ainda a inclusão da regra de cinco substituições por equipe em cada partida, orientação da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para o recomeço em todos os campeonatos do mundo para evitar o desgaste físico, após longo período de inatividade dos atletas. Em relação à arbitragem, os trios poderão ter árbitros de diferentes nacionalidades e, em casos necessários, foi autorizada a possibilidade de que os árbitros sejam do país local.