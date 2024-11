Lesão tira Vini Júnior de jogo contra Liverpool pela Liga dos Campeões

O atacante Vinicius Júnior ficará de fora do jogo do Real Madrid (Espanha) na Liga dos Campeões contra o Liverpool (Inglaterra) na próxima quarta-feira (27), após sofrer uma lesão muscular na perna durante a vitória de 3 a 0 sobre o Leganés (Espanha), no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, informou o clube espanhol nesta segunda-feira (25).

Fontes próximas ao jogador disseram à Reuters que Vinicius deve ficar afastado de três a quatro semanas. Isso significa que ele pode perder até sete jogos em todas as competições antes da pausa de inverno, incluindo os confrontos com Girona (Espanha) e Athletic Bilbao (Espanha) no Campeonato Espanhol e uma visita à Atalanta (Itália) pela Liga dos Campeões.

“Após exames realizados hoje em nosso jogador Vini Jr pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda”, disse o Real em um comunicado.

Vinicius é o último jogador a se juntar à longa lista de lesões do clube, que inclui nomes importantes como Rodrygo, Éder Militão, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Aurelien Tchouameni e David Alaba.

O Real está em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 30 pontos, quatro a menos que o Barcelona, que empatou em 2 a 2 com o Celta de Vigo (Espanha) no último sábado (23).

No entanto, após duas derrotas nos últimos três jogos da Liga dos Campeões, a equipe de Carlo Ancelotti pode ter problemas com um resultado ruim em Anfield. O time está na 18ª colocação de 36 equipes, com seis pontos em quatro jogos.

