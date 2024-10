Espanhol Rodri supera Vinicius Júnior e conquista Bola de Ouro

Aitana Bonmatí, da Espanha, é a melhor entre as mulheres

O volante espanhol Rodri, do Manchester City (Inglaterra), conquistou a Bola de Ouro, que premia os melhores da temporada 2023/2024, nesta segunda-feira (28) em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris (França). Já o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), acabou fincando em segundo na premiação, enquanto o inglês Jude Bellingham, também da equipe espanhola, garantiu a terceira posição.

Rodri, que conquistou o prêmio pela primeira vez, foi fundamental para ajudar sua equipe a conquistar o quarto título consecutivo do Campeonato Inglês. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador da Eurocopa deste ano, após a Espanha conquistar seu quarto título, um recorde. O madrilenho de 28 anos é o primeiro meio-campista defensivo a ganhar a Bola de Ouro desde o alemão Lothar Matthaus em 1990 e o terceiro espanhol a garantir o prêmio, depois de Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959) e Luis Suárez (1960).

Na votação, que conta apenas com votos de jornalistas esportivos, ele superou entre outros Vinicius Júnior, que aparecia com grande favoritismo após uma temporada 2023/2024 na qual marcou 24 gols e deu nove assistências em 39 partidas pelo Real Madrid, conquistando os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

Entre as mulheres a honra de levar o troféu da Bola de Ouro para casa também ficou com uma atleta da Espanha, a meio-campista Aitana Bonmatí, que foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões pelo Barcelona (Espanha) e da Copa do Mundo com o seu país.

Bola de Ouro

A Bola de Ouro é um prêmio dado pela revista France Football. Ele teve a sua primeira edição no ano de 1956. Inicialmente ele era entregue apenas a jogadores nascidos na Europa. Mas, a partir de 1995 atletas de fora da Europa que atuavam no Velho Continente também passaram a ser considerados na premiação.

Já em 2006 o leque de candidatos aumentou mais, passando a se considerar atletas que atuassem fora da Europa. O maior vencedor da história da Bola de Ouro é o craque argentino Lionel Messi, que já levou para casa oito desses troféus. O segundo maior vencedor é o português Cristiano Ronaldo, com cinco conquistas.

Apenas quatro jogadores nascidos no Brasil já receberam a honraria: Kaká (2007), Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).

*Com informações da agência de notícias Reuters.