Bola de Ouro: Real cancela presença por saber que Vini Jr não vencerá

O Real Madrid cancelou de última hora os planos de sua delegação de participar da cerimônia de entrega da Bola de Ouro, em Paris, nesta segunda-feira (28), pois o clube entende que seu atacante brasileiro Vinicius Jr. não ganhará o prêmio, disseram fontes à Reuters.

As casas de apostas tinham Vinicius Jr., de 24 anos, como o grande favorito para ganhar sua primeira Bola de Ouro, o prêmio entregue ao melhor jogador do mundo, à frente do meio-campista espanhol do Manchester City Rodri e do jogador do Real e da Inglaterra Jude Bellingham.

Vinicius Jr. foi nomeado o jogador do ano da Liga dos Campeões e ajudou o Real a conquistar a dobradinha Liga dos Campeões-LaLiga na última temporada. Bellingham, de 21 anos, foi nomeado MVP da LaLiga depois de marcar 19 gols, e também ajudou a Inglaterra a chegar à final da Euro 2024.

Rodri, que o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, chamou de "o melhor meio-campista do mundo", foi fundamental para ajudar sua equipe a conquistar um inédito quarto troféu consecutivo da Premier League na última temporada e foi nomeado o melhor jogador da Eurocopa deste ano, ajudando a Espanha a conquistar seu quarto título.

O Real e a France Football, que organiza a Bola de Ouro, não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Os prêmios são baseados na votação de um painel de jornalistas dos 100 países mais bem classificados no ranking da Fifa.

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro começará às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (28).

