Copa do Brasil: Vasco derrota Goiás nos pênaltis e está na quarta fase

O Vasco avançou para a quarta fase da Copa do Brasil após superar o Goiás na disputa de pênaltis por 3 a 2, após triunfo de 2 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta (26) no estádio da Serrinha.

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no estádio de São Januário, o Vasco precisava de gols para continuar vivo na competição. E o 1 a 0 saiu aos 32 minutos do primeiro tempo com o lateral Henrique, que cruzou bola que desviou no goleiro Tadeu antes de entrar.

Porém, nove minutos depois o zagueiro Rafael Vaz aproveita bola que sobrou na área para igualar o placar.

O Vasco voltou a precisar da vitória nos 90 minutos, e chegou a ela logo aos 4 minutos da etapa final, quando Talles tocou para o argentino Benítez bater com força.

Tanto Vasco como Goiás continuaram a jogar em busca de mais gols. Mas, como o 2 a 1 permaneceu até o final, o confronto foi para a disputa de pênaltis.

Na disputa na marca do pênalti o Vasco foi mais eficiente, e converteu suas cobranças com Cano, Benítez e Bruno César. Yago Pikachu perdeu. Já o Goiás fez com Rafael Vaz e Keko, enquanto Daniel Bessa, Rafael Moura e Marcinho perderam. Triunfo final do time carioca por 3 a 2 nas penalidades máximas.

Classificação do Vozão

Quem também garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil foi o Ceará, que venceu o Vitória por 4 a 3 no estádio do Barradão. Na partida de ida o time cearense venceu por 1 a 0 no Castelão.

FIM DE PAPO! Partida eletrizante, mas garantimos o triunfo sobre o Vitória por 4x3. 👊🏽⚫⚪



Pietro Capri/EC Vitória#CearaSC #CopaDoBrasil2020 pic.twitter.com/21MtQgaOGK — Ceará SC (@CearaSC) August 27, 2020

Na partida desta quarta, o Vitória abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo com o atacante Léo Ceará. A equipe chega a abrir 2 a 0 com o gol de pênalti do lateral Thiago Carleto aos 15 minutos. Mas o Ceará consegue descontar um pouco antes do intervalo com o meia Vinícius.

E o Ceará consegue empatar o placar logo aos 2 minutos do segundo tempo graças a gol contra de Carleto. E os visitantes viraram com o meia Fernando Sobral aos 15 minutos. Mas quatro minutos depois Caicedo deixa tudo igual novamente.

E o gol da vitória do Ceará só saiu aos 43 minutos, com o meia Lima.

Veja a tabela atualizada da Copa do Brasil.