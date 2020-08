Copa do Mundo de Natação é remarcada para setembro e outubro de 2021

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) impactou o calendário de competições esportivas em todo o mundo. Com a Copa do Mundo de Natação não foi diferente. A Federação Internacional de Natação (Fina) remarcou para para setembro e outubro as seis etapas da competição. Todas serão realizadas em piscinas curtas (25 metros), Inicialmente, o Mundial ocorreria no segundo semente deste ano.

Em nota oficial, a Fina explicou que as cidades-sede - Cingapura, Jinan (China), Berlim (Alemanha), Budapeste (Hungria), Doha (Catar) e Kazan (Rússia) - demostraram interesse de manter o cronograma inicial . Mesmo assim, a entidade decidiu reorganizar o calendário do evento.

“Apesar de as cidades-sede da Copa do Mundo de Natação em 2020 demonstrarem continuamente seu interesse em sediar a competição este ano, a recomendação da Força-Tarefa da Fina, indicada para revisar a situação, é de adiá-la para o próximo ano, a fim de garantir a segurança dos atletas e todas as partes interessadas envolvidas”, diz a entidade, em nota publicada segunda-feira (17).

FINA is pleased to announce the new dates of the FINA Swimming World Cup 2021. The competition's six legs are scheduled to take place from Sep to Oct 2021 across Asia, the Middle-East and Europe.



As primeira disputas serão em Cingapura e Jinan, em setembro, ainda sem datas definidas. Em outubro os europeus recebem o evento. A primeira anfitriã no Velho Continente será Berlim (Alemanhã), com prova entre os dias 1º e 3 de outubro. A etapa seguinte será em Budapeste (Hungria), entre os dias 7 a 9. Na segunda quinzena o Mundial estará em Doha (Catar), de 21 a 23. O encerramento do Mundial será em Kazan (Rússia), com provas entre os dias 28 e 30 de outubro. Ao todo, a Fina vai destinar US$ 2,5 milhões em premiações, o equivalente a R$ 13 milhões.