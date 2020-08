Cuiabá e Brasil de Pelotas abrem nesta sexta-feira a Série B de 2020

Cuiabá e Brasil de Pelotas abrem a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo, disputado nesta sexta-feira (7), às 19h15, na Arena Pantanal, será o primeiro da competição, que tem data para terminar apenas no dia 30 de janeiro do ano que vem, após 38 rodadas.

Será uma “segundona” diferente. Inicialmente prevista para começar em maio, acabou sendo adiada devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Sem torcida, com protocolo de segurança adotado e uma participação inédita: o Cruzeiro disputa a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez em toda a sua história.

O time mineiro soma duas Libertadores da América, quatro títulos da Série A, seis canecos da Copa do Brasil. Depois de terminar na 17ª posição ano passado no Brasileirão e ser rebaixado para a segundona, a Raposa terá um longo caminho pela frente para voltar à primeira divisão.

A concorrência promete não facilitar a trajetória do Cruzeiro. Equipes que recentemente jogaram a série A, como América-MG, Avaí, Vitória, Ponte Preta, Chapecoense, CSA e Paraná, entram com objetivo de disputar o título e conquistar uma vaga na primeira divisão.

🔴⚫ Vai começar a Série B... Hoje tem rubro-negro em campo!



A partir das 19h15, na Arena Pantanal, o Xavante enfrenta o Cuiabá na estreia do Brasileirão. Avante! pic.twitter.com/2IBisUxD6j — GE Brasil (de 🏠) (@GEBrasilOficial) August 7, 2020

A Série B também tem retornos de clubes tradicionais. Náutico, Sampaio Corrêa, Juventude e Confiança vieram da Série C dispostos a dar seguimento à boa fase em 2020 e, quem sabe, alcançar uma classificação para a Série A. Botafogo-SP, Brasil de Pelotas, CRB, Cuiabá, Figueirense, Guarani, Oeste e Operário-PR permaneceram na segunda divisão depois de 2019 e também lutam por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Lembrando que a Série B dá quatro vagas de acesso à primeira divisão do Brasileirão. A competição é por pontos corridos. Os quatro últimos colocados caem para a Série C. Serão 38 rodadas, com todos os clubes se enfrentando em dois turnos.

Confira abaixo os jogos da primeira rodada da Série B:

Sexta-feira (07)

19h15 - Cuiabá x Brasil de Pelotas (Arena Pantanal)

21h30 – Confiança x Paraná (Batistão)

Sábado (08)

11h – Juventude x CRB (Estádio Alfredo Jaconi)

16h – Operário x Figueirense (Estádio Germano Krüger)

19h – Cruzeiro x Botafogo-SP (Mineirão)

19h – Avaí x Náutico (Ressacada)

19h – Vitória x Sampaio Corrêa (Barradão)

21h – CSA x Guarani (Estádio Rei Pelé)

21h – Ponte Preta x América-MG (Canindé)

Domingo (9)

11h – Oeste x Chapecoense (Arena Barueri)