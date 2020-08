Grandes do futebol lutam para seguirem vivos na Copa do Brasil

Cruzeiro, Botafogo e Vasco entram em campo, nesta -feira (26), pela Copa do Brasil. O primeiro deles a tentar seguir em frente na competição é a equipe Celeste, o maior campeão do torneio com seis títulos. Os mineiros perderam o jogo de ida contra o CRB, de Alagoas, por 2 a 0 ,em Belo Horizonte. A equipe comandada por Enderson Moreira tem a difícil missão de reverter à desvantagem no Rei Pelé, em Maceió. O jogo teve inicio às 16h. O América-RN também já está em campo neste momento contra o Juventude-RS, na Arena das Dunas, em Natal.

Um pouco mais tarde, às 19h, na Vila Capanema, o Alvinegro carioca joga pelo empate contra o Paraná para avançar à fase do torneio. Os comandados de Paulo Autuori venceram o primeiro jogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos. O Glorioso ainda não tem nenhum campeonato da Copa do Brasil na galeria de General Severiano e á pela frente um adversário que lidera a série B. O time da Estrela Solitária, no entanto, vem de vitória contra o Atlético-MG e empate com o Flamengo pelo Brasileirão.

Alô vascaínos pelo planeta! 🌎



Confira o horário do jogo do Vascão? 😃#DiaDeVasco pic.twitter.com/8f7WtVJdUH — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 26, 2020

Fechando a noite, serão dois jogos. O Vitória-BA da Bahia encara o Ceará, no Barradão, em Salvador, e o Vasco vai ao estádio da Serrinha (GO), precisando vencer o Goiás. Os cruz-maltinos perderam o confronto de ida por 1 a 0 dentro de São Januário, em março, quando a competição foi paralisada em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19). De lá pra cá, os dois times trocaram de técnico. Abel Braga deu lugar a Ramon Menezes, que em seis jogos nesta temporada - pós-paralisação do futebol - venceu cinco e empatou um. O Gigante da Colina também tem a volta do atacante Vinícius e do lateral Yago Pikachu. Os dois vão reforçar o lado ofensivo direito do time e começam como titulares, após se recuperarem de lesões. Já o Esmeraldino vai estrear o técnico Thiago Larghi, que assumiu esta semana o cargo que era de Ney Franco. Os vascaínos têm um título da Copa do Brasil e assim como cruzeirenses e botafoguenses estão interessados nos R$ 2 milhões pagos pela CBF aos 10 clubes classificados para a outra etapa do torneio nacional. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional, a partir das 21h.