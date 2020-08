Vitória e Ceará fazem duelo nordestino pela Copa do Brasil

Vitória e Ceará jogam nesta quarta-feira (26), às 21h30 no estádio do Barradão, em Salvador, para saber quem vai à quarta fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, melhor para o Vozão, que ganhou por 1 a 0 e joga por qualquer empate para seguir na competição, e ainda embolsar R$ 2 milhões como prêmio aos classificados.

FOCO NO CEARÁ!



De olho no confronto que vale vaga na 4ª fase da @copadobrasil, o Leão se reapresentou hoje pela manhã e deu início à preparação para o confronto.#PegaLeão#OFocoEOAcesso



📷: Letícia Martins pic.twitter.com/SnRyUkYy0N — EC Vitória (de 🏡 ) (@ECVitoria) August 24, 2020

Precisando vencer, o rubro-negro baiano do treinador Bruno Pivetti promete um esquema mais ofensivo. Pela Série B, neste sábado (22), o Vitória empatou com o CRB em 2 a 2, em Maceió. As equipes também jogaram este ano pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e os cearenses levaram a melhor e foram até final conquistando o bicampeonato da Lampions League, como brincam os torcedores. A equipe de Guto Ferreira está embalada, porque ganhou do Bahia na última rodada do Brasileirão da Série A, por 2 a 0, conquistando a primeira vitória na competição

Preparação finalizada! Amanhã temos mais uma grande partida pela frente. 👊⚫️⚪️

⠀

📸 Israel Simonton / Ceará SC

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#CearáSC #CopaDoBrasil pic.twitter.com/GaYxRilTvZ — Ceará SC (@CearaSC) August 25, 2020

Esta edição da Copa do Brasil não tem o chamado gol qualificado, portanto, a decisão será nos pênaltis caso o Vitória vença por um gol de diferença.

Veja a tabela atualizada da Copa do Brasil.