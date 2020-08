Real Brasília e Praia Clube empatam na Liga Nacional de Futsal

Em partida válida pela primeira rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Real Brasília Futsal e o Praia Clube empataram em 1 a 1 nesta terça (25) no Sesc Ceilândia, em Brasília (DF). O jogo foi válido pelo Grupo A, que também conta com Corinthians, Magnus, Intelli, Minas e São José.

O Jogo

O primeiro tempo da partida foi marcado mais pela dedicação das equipes, que foram muito bem na defesa e não permitiram que saíssem gols.

Assim, o primeiro gol foi sair apenas aos 5 minutos do segundo tempo, quando Hugo, após boa troca de passes do Praia Clube, finalizou de carrinho, já dentro da área.

Porém, o Brasília pressionou e conseguiu empatar dez minutos depois. Rafa recebeu passe em profundidade, e, de frente para o goleiro Neto, bateu forte no ângulo. Placar final 1 a 1.

Próxima transmissão da TV Brasil

Também nesta terça a LNF confirmou a próxima transmissão da TV Brasil na competição, será o jogo entre o Magnus e o Intelli Tempersul, que acontece na Arena Sorocaba, em Sorocaba (SP), a partir das 11h (horário de Brasília).

O Magnus inicia a competição em busca de seu segundo título, após a conquista de 2014, enquanto o Intelli quer o tri, após vencer em 2012 e 2013.

Este é o segundo jogo da atual edição da LNF transmitido pela TV Brasil. O primeiro foi a vitória do Atlântico de Erechim sobre o Marreco por 2 a 0 na abertura do Grupo B no último domingo (23).

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.