Hamilton vai largar na pole no GP da Inglaterra

O inglês Lewis Hamilton mostrou dentro de casa, em Silverstone, porque caminha para o sétimo título da Fórmula 1. Na última volta para a classificação da corrida deste domingo, o hexacampeão bateu o recorde da pista e chegou a pole position de número 91 na carreira.

O GP da Inglaterra é amanhã (2), às 10h (horário de Brasília). Atrás de Hamilton, líder do campeonato, vai largar o colega de equipe, Valterri Botas. Depois da dupla da Mercedes, vem o holandês Max Verstappen com a RBR e, na quarta colocação, a Ferrari de Charles Lecrec.

POLE AT HOME!!!! 🙌 @LewisHamilton starts from the front for the seventh time at the #BritishGP!! 🔥🔥 pic.twitter.com/PIyhl7JdtE