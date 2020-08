Jogos no RS e no PR movimentam Liga Nacional de Futsal nesta quinta

Duas partidas movimentam a Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta quinta-feira (27). Às 18h (horário de Brasília), o Blumenau visita o Atlântico em Erechim (RS). Já às 21h, em Foz do Iguaçu (PR), o Foz Cataratas recebe o Carlos Barbosa.

Das equipes que estarão em quadra, a única que já atuou na edição 2020 da LNF é o Atlântico. No último domingo (23), o time gaúcho estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Marreco Futsal por 2 a 0, com transmissão ao vivo da TV Brasil. O ala Cléber, com dois gols, foi o destaque do jogo.

As partidas, seguindo o protocolo de saúde devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), não têm presença de público. "É diferente, né? O nosso torcedor é muito participativo nos jogos no Caldeirão [ginásio do Atlântico], mas, a energia que eles têm nos passado por mensagem e vibrando com a gente, nos deixa mais fortes", disse Silva, fixo da equipe de Erechim, ao canal oficial do clube no Youtube, a GaloTV.

A temporada 2020 é a terceira do Blumenau na Liga Nacional de Futsal. Em 2018, na estreia, os catarinenses foram superados nas oitavas de final pelo Copagril, de Marechal Cândido Rondon (PR). No ano passado, a equipe se despediu ainda na primeira fase, em 19º e último lugar. Apesar disso, o ala Dieguinho, que integrou o elenco e hoje defende justamente o Atlântico, elogiou o ex-time.

"É grupo jovem, bastante molecada. Um time rápido, que tem um diferencial que é o goleiro Ivan, que sabe jogar bem com os pés", destacou, também, à GaloTV.

Atletas em quadra para o aquecimento. Logo mais tem @atlanticofutsal e @futbluoficial pela @lnfontime com transmissão ao vivo pela https://t.co/WWOZXmzt1j. pic.twitter.com/Cq6sbrN7oI — Atlântico Futsal (@atlanticofutsal) August 27, 2020

No duelo das 21h, o Foz dará início à quarta temporada na LNF. A melhor campanha foi na estreia, em 2017, quando ficou em terceiro. Na ocasião, bateu justamente o Carlos Barbosa, rival desta quinta-feira, nas quartas de final. Já o clube gaúcho é o maior vencedor da Liga, com cinco títulos, mas não levanta o troféu desde 2015. Nas últimas três edições, o time caiu nas quartas.

"Existe a ansiedade normal de uma estreia. Realmente foi um período inédito de abstinência de jogos. Temos consciência de que, por mais que o período de treinos tenha sido positivo, apenas com alguns jogos estaremos próximos do nosso nível de atuação. E essa cobrança, principalmente interna, deve ser bem controlada", avaliou o técnico do Carlos Barbosa, Edgar Baldasso, ao site oficial do clube.

Além da vitória do Atlântico sobre o Marreco, a LNF teve outras duas partidas. No sábado (22), o bicampeão Pato Futsal fez 5 a 3 no Campo Mourão. Já na última terça-feira (25), Real Brasília e Praia Clube ficaram no 1 a 1.

Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.

TV Brasil

No próximo domingo (30), às 11h (horário de Brasília), a TV Brasil transmite, ao vivo, o jogo entre Magnus e Intelli Tempersul, em Sorocaba (SP). O Magnus inicia a competição em busca de seu segundo título, após a conquista de 2014, enquanto a Intelli busca o tri, após vencer em 2012 e 2013.