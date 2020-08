Leipzig vence Atlético e chega à semifinal da Liga pela primeira vez

O RB Leipzig, da Alemanha, se classificou, nesta quinta-feira (13), pela primeira vez na história para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa ao conquistar uma improvável vitória de 2 a 1 sobre o experiente Atlético de Madri, em partida realizada em Lisboa.

AUS, AUS, AUS!!!



WIR STEHEN IM HALBFINAAAAAAAAAAAALE



ES IST UNFASSBAR.



AUF GEHT'S LEIPZIG - Der Traum vom Finale lebt weiter!#MissaoFinal pic.twitter.com/cdo51guxUT — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

O meio-campista norte-americano Tyler Adams marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, em um chute de fora da área que desviou no zagueiro Stefan Savic, do Atlético, e não deu chances ao goleiro Jan Oblak.

A equipe alemã havia aberto o placar no início da etapa final, com uma cabeçada do atacante espanhol Dani Olmo, mas, o até então desanimado Atlético, ganhou um sopro de ânimo quando o jovem português João Félix (maior contratação da história da equipe) entrou em campo, sofrendo e convertendo um pênalti aos 19 minutos.

O Atlético, vice-campeão da Liga dos Campeões nos anos de 2014 e 2016, parecia mais propenso a marcar o segundo gol, já que continuou pressionando no ataque.

No entanto, um contra-ataque pegou o time espanhol desprevenido e resultou no gol de Adams, que garantiu a vaga do Leipzig na semifinal, na qual enfrentará o PSG do atacante brasileiro Neymar.