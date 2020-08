Liga dos Campeões: Bayern massacra Barcelona por 8 a 2 e está na semi

O Bayern de Munique protagonizou nesta sexta-feira (14) um dos maiores massacres da Liga dos Campeões, pois goleou o Barcelona por 8 a 2 em uma partida de quartas de final que entrou para a história da competição.

O alemão Thomas Müller deu os primeiros sinais do resultado que seria construído ao marcar logo aos quatro minutos da primeira etapa. Porém, o Barça empatou rapidamente com um gol contra de Alaba e perdeu duas chances claras de virar.

Porém, depois disso o Bayern dominou o jogo completamente.

Com gols de Ivan Perisic, Serge Gnabry e outro de Müller em um espaço de 10 minutos, o Bayern abriu uma vantagem de 4 a 1 ainda no primeiro tempo, e nem mesmo um gol de Luis Suárez no início da etapa final fez com que o Barça esboçasse um sinal de reação.

Kimmich concluiu uma bela jogada de Alphonso Davies para marcar o quinto, enquanto um gol do artilheiro Robert Lewandowski e dois tentos de Philippe Coutinho (emprestado ao Bayern pela equipe catalã) no final do jogo completaram a humilhação do Barcelona.