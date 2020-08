Osasco renova contrato com Jaqueline, bicampeã olímpica

O OsascoAudax/São Cristóvão confirmou nesta quarta-feira (19) a renovação com a ponteira bicampeã olímpica Jaqueline, 36 anos, para a temporada 2020/2021. Em uma live (transmissão ao vivo) no site oficial do time, a jogadora comemorou a chance de fazer a mais uma temporada no clube depois do retorno em 2019. "Estou na minha casa. Comecei aqui com apenas 14 anos de idade", recordou a medalhista de ouro nos Jogos de Pequim (2008) e Londres (2012).

Além da ponteira Jaque, a líbero Kika também teve o contrato renovado. Desde segunda-feira (17), a equipe da Grande São Paulo trabalha com técnico Luizomar de Moura no Ginásio Esportivo José Liberatti. O primeiro compromisso oficial será o Campeonato Paulista, que tem início previsto para o dia 26 de setembro.

Além da dupla confirmada nesta quarta (19), o plantel do Osasco tem outras 12 atletas: a oposta Tandara; a líbero Camila Brait; as centrais Mayany, Bia, Camila Paracatu e Karyna Malachias; as ponteiras Tainara, Sonaly e Gabi Cândido; e as levantadoras Roberta, Naiane e Amanda.

Praia Clube

O Dentil/Praia Clube, de Uberlândia (MG), começou a apresentar ontem (18) o elenco para a temporada 2020/2021 O clube renovou a permanência do técnico Paulo Coco e da ponteira Fê Garay, dupla que vai para a quarta temporada no clube, além das irmãs Michelle e Monique. A primeira dará início ao sétimo ano no time mineiro, e a oposta Monique vai para a quinta temporada.

Campeão da Superliga 2017/2018, o Dentil ainda contratou a levantadora Lyara, ex-Pinheiros; a ponteira holandesa Anne Buijs, que estava no Turk Hava Yollari, da Turquia; a central dominicana Jineiry Martínez, que chega para atuar ao lado da irmã, a oposta Brayelin Martínez; e a ponteira Mari Paraíba, repatriada depois de passar a última temporada na Itália.

Cinco atletas não fazem mais parte do plantel praiano. A ponteira Pri Daroit, agora no Itambé/Minas; as levantadoras Ananda - que se transferiu para a Romênia - e Vivian; a central Fran e a oposta Fawcett, já aposentada.

Vale lembrar que na Superliga 2019/2020, o Praia Clube estava na liderança até a 22ª rodada, quando a competição foi encerrada, de forma antecipada, por conta da pandemia do coronavírus (covid-19), sem um campeão declarado.