Mais de 200 crianças foram mortas no Líbano nos últimos dois meses

Mais de 200 crianças foram mortas e 1.100 ficaram feridas no Líbano nos últimos dois meses, disse um porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira (19).

O conflito de mais de um ano no Líbano se transformou em guerra total no final de setembro, quando Israel lançou grande ofensiva contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

"Apesar de mais de 200 crianças mortas no Líbano em menos de dois meses, um padrão desconcertante surgiu: suas mortes são recebidas com inércia por aqueles capazes de parar essa violência", disse o porta-voz do Unicef, James Elder, em entrevista coletiva em Genebra. "Para as crianças do Líbano, tornou-se uma normalização silenciosa do horror."

Ele se recusou a comentar sobre o responsável pelos assassinatos, dizendo que estava claro para qualquer um que acompanhe a mídia.

Elder afirmou que havia "semelhanças assustadoras" entre os conflitos no Líbano e em Gaza, onde parcela significativa das mais de 43 mil pessoas mortas na guerra de 13 meses entre Israel e o Hamas são relatadas como crianças.

O Unicef está fornecendo apoio psicossocial e suprimentos médicos, refeições e kits de dormir para centenas de milhares de crianças que fugiram dos combates.

"No Líbano, muito parecido com o que acontece em Gaza, o intolerável está silenciosamente se transformando em aceitável", acrescentou.

