Reinier, ex-Flamengo, é o novo reforço do Borussia Dortmund

Com futuro promissor, o meia-atacante Reinier Jesus, de 18 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo, assinou contrato com o Borussia Dortmund, da Alemanha. Contratado no início do ano pelo Real Madrid, o clube espanhol fechou o empréstimo do atleta pelos próximos dois anos. Por meio do Twiiter, o clube alemão saudou a chegada do atleta ao clube, e também prestou homenagem a outros brasileiros que defenderam a camisa amarela.

As imagens mostram os zagueiros Júlio César, titular da seleção brasileira na Copa de 86 e Felipe Santana, vice-campeão da Liga dos Campeões, em 2013; os laterais Dedê e Evanilson; os meio-campistas Tinga, Flávio Conceição e Leandro; e os atacantes Ewerthon e Amoroso.

Natural de Brasília (DF), Reinier vestirá a camisa 20 no Borússia. O meia-atacante não teve oportunidade de estrear na equipe merengue, comanda pelo técnico Zinedine Zidane. Desde o início do ano no clube espanhol, o jogador apenas disputou três partidas pelo Castilla, considerado o time B do Real Madrid, que disputa a 3ª divisão do campeonato nacional. Logo após a sua chegada, o calendário de jogos foi prejudicado devido à pandemia do pandemia do novo coronavírus (covid-19). Mesmo com pouco tempo na equipe, Reinier marcou dois gols.