Série B: Juventude e América-MG ficam no 0 a 0

No jogo que abriu a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude e o América-MG empataram sem gols na noite desta segunda (17) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Jogando em sua casa, o Juventude começou a partida mais animado, inclusive acertando a trave, defendida pelo goleiro Matheus Cavichioli, com o atacante Dalberto ainda no primeiro minuto de partida.

Mas o tempo foi passando, e com ele o domínio do time gaúcho foi diminuindo, o que permitiu que o América também criasse oportunidades de marcar. A mais clara aconteceu aos 38 da etapa final, quando Toscano finalizou de cabeça, mas Genílson conseguiu salvar em cima da linha.

Desta forma, o empate prevaleceu até o final. A quarta rodada da Série B continua nesta terça (18) com seis jogos.

