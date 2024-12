Norris faz última pole da temporada da F1 com McLaren em 1º lugar

Lando Norris fez a pole position para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no final da temporada, em uma dobradinha da McLaren com Oscar Piastri, antes da corrida que pode garantir o primeiro campeonato de construtores de Fórmula 1 da equipe desde 1998.

A Ferrari, rival do título, fez Carlos Sainz se classificar em terceiro neste sábado (7), com Charles Leclerc em 14º na tabela de tempos devido à soma de uma penalidade de 10 posições no grid para a corrida do próximo domingo (8).

A McLaren tem 21 pontos de vantagem sobre a equipe italiana.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, se classificou apenas em 18º lugar em sua última corrida pela Mercedes antes de mudar para a Ferrari, e o britânico não teve sorte depois que um cone de plástico quebrado ficou preso embaixo de seu carro.

