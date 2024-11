Verstappen ilumina GP de Las Vegas com tetracampeonato mundial de F1

Piloto holandês fatura título a duas corridas do fim da temporada 2024

Max Verstappen, da Red Bull, iluminou a noite de Las Vegas após garantir seu quarto título consecutivo de Fórmula 1 neste fim de semana, em uma corrida vencida por George Russell na dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton.

Verstappen terminou onde começou, em quinto, mas isso foi tudo o que o piloto holandês precisou para colocar o campeonato, já efetivamente encerrado, fora do alcance do rival da McLaren, Lando Norris, faltando duas rodadas para o fim.

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆



— Formula 1 (@F1) November 24, 2024

Norris recebeu a bandeira quadriculada em sexto, também onde começou, fazendo um pit stop tardio para trocar pneus e garantir um ponto de bônus pela volta mais rápida, o que o deixou intransponíveis 63 pontos atrás.

"Que temporada. Quatro vezes. Obrigado, rapazes. Obrigado a todos", disse Verstappen pelo rádio após ser parabenizado pelo chefe da equipe, Christian Horner. "Foi um pouco mais difícil do que no ano passado, mas superamos e demos tudo de nós."

Norris foi rápido em reconhecer a conquista de seu rival:

"Por mais que doa um pouco, dizer parabéns não faz mal", disse ele. "Ele dirigiu uma temporada incrível e quando você tem o carro mais rápido ele domina e quando não tem ele ainda está lá e sempre no meu encalço. Ele tornou minha vida difícil, nós tornamos a dele difícil às vezes, tenho certeza, mas ele dirigiu uma temporada melhor."

Carga de Hamilton

Russell abriu vantagem limpa desde a pole position, afastando Leclerc, que saltou do quarto para o segundo lugar na largada, e não se incomodou enquanto Hamilton reagia da décima posição no grid em uma noite fria no deserto.

"Eu estava planejando voar em algumas horas, mas definitivamente não vou embarcar naquele voo", disse o vencedor da corrida. "Vou aproveitar esta noite com toda a minha equipe. "Foi um fim de semana de sonho. Não sei como fui tão rápido, mas estou apenas curtindo esse passeio agora."

Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro, com seu companheiro de equipe Charles Leclerc em quarto, após sofrer problemas iniciais com pneus, enquanto a equipe italiana reduziu a diferença na recomendação de construtores para a McLaren para 24 pontos.

