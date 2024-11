Russell fatura pole em Las Vegas; Verstappen fica à frente de Norris

Antepenúltimo GP do circuito mundial de F1 começa às 3h deste domingo

George Russell colocou a Mercedes na pole para o Grande Prêmio de Las Vegas neste fim de semana, enquanto Max Verstappen se aproximava de um quarto título consecutivo de Fórmula 1 ao se classificar à frente de Lando Norris.

Verstappen, da Red Bull, que manterá sua coroa com duas rodadas de sobra se vencer Norris, garantiu o quinto lugar no grid com seu rival da McLaren em sexto.

"Ainda estamos na frente da McLaren, o que para mim é uma surpresa, mas estou muito feliz com a forma como a qualificação foi e minhas voltas", disse Verstappen.

Norris precisa marcar três pontos a mais que o piloto holandês para continuar a batalha pelo título no Catar no próximo fim de semana.

"Farei tudo o que puder", disse Norris, cuja equipe também corre o risco de perder terreno para a Ferrari no campeonato de construtores. "Não vou desistir até o final, mesmo que a chance seja extremamente pequena."

Carlos Sainz, da Ferrari, juntou-se a Russell na primeira fila, com Pierre Gasly, da Alpine, surpreendentemente em terceiro lugar, e Charles Leclerc, da Ferrari, em quarto.

