Sauber contrata Gabriel Bortoleto para temporadas 2025 e 2026

A Fórmula 1 terá um brasileiro como piloto titular pela primeira vez desde 2017, após a Sauber anunciar Gabriel Bortoleto, de 20 anos, nesta quarta-feira (6), para completar a formação da futura equipe Audi para 2025 e 2026.

A equipe sediada na Suíça havia anunciado anteriormente a saída do finlandês Valtteri Bottas e de Zhou Guanyu, o primeiro piloto de F1 da China, no final da temporada em dezembro.

A Sauber, que se tornará a equipe de fábrica da Audi em 2026, já anunciou o piloto alemão Nico Hulkenberg, de 37 anos, atualmente na Haas, em abril.

Bortoleto está atualmente liderando o campeonato da F2, após vencer a F3 no ano passado, e faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, bem como da empresa de gerenciamento de carreiras pilotos A14, do bicampeão Fernando Alonso.

A McLaren, líder do Mundial de Construtores da Fórmula 1, confirmou separadamente que ele seria liberado no final do ano.

“Juntar-se a uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra”, disse Bortoleto, que será o primeiro piloto titular de F1 do Brasil desde Felipe Massa.

“Estou incrivelmente grato pela oportunidade que me foi dada pela equipe e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico”, completou.

A Sauber, que entrou para a Fórmula 1 em 1993 e foi vice-campeã sob a propriedade da BMW em 2007, está em último lugar na classificação dos construtores e é a única equipe que ainda não pontuou nesta temporada, faltando três corridas para o final.

No entanto, a equipe tem grandes planos para o futuro e nomeou o ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, em uma reforma administrativa em julho.

“Gabriel já demonstrou nas categorias juniores que tem o que é preciso para ser um piloto vencedor. Estamos muito satisfeitos por ele se tornar um membro da equipe Sauber e Audi”, disse o italiano.

“Junto com Gabriel, estamos em uma jornada rumo ao sucesso, e vamos evoluir em uma força unificada para moldar uma nova era para a Audi no automobilismo”.

“Nico e Gabriel representam a combinação ideal de experiência e juventude, posicionando-nos fortemente para o futuro”.

Bortoleto é o mais recente em uma linha de jovens talentos empolgantes que estão chegando à Fórmula 1.

A Mercedes contratou o italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, para substituir o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que está partindo para a Ferrari, enquanto o britânico de 19 anos e protegido da Ferrari, Oliver Bearman, assume o lugar de Hulkenberg na Haas.

A Alpine, de propriedade da Renault, também contratou o australiano Jack Doohan, de 21 anos, filho do grande astro do motociclismo Mick, enquanto a Williams tem o argentino Franco Colapinto, também de 21 anos, correndo pela equipe nesta temporada, depois de dispensar o americano Logan Sargeant.

A RB, equipe afiliada da Red Bull, trouxe Liam Lawson, 22 anos, como substituto do australiano Daniel Ricciardo, e o neozelandês é o favorito para manter a vaga.

“Atualmente, estamos testemunhando uma mudança de geração na Fórmula 1, com jovens pilotos causando impacto imediato”, disse o presidente da Sauber Motorsport, Gernot Dollner.

“Ao contratar Gabriel Bortoleto, garantimos um desses grandes talentos. Sua contratação ressalta a estratégia de longo prazo e o compromisso da Audi com a Fórmula 1”.

A Sauber disse que manteve “discussões abertas e construtivas” com Bottas e Zhou antes de uma decisão mútua de se separar de ambos.

“Depois de todas as discussões boas e profundas que tivemos nas últimas semanas, percebemos que as condições para desenvolver esse projeto juntos não foram atendidas”, disse Bottas, 35 anos e 10 vezes vencedor de Grandes Prêmios com a Mercedes.

“Embora seja a hora de seguir em frente, sempre levarei um pedaço dessa equipe comigo e estou ansioso para ver o que o futuro reserva para nós dois”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.