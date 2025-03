Ceará conquista o bicampeonato cearense após empate com o Fortaleza

Em final emocionante que contou com transmissão da TV Brasil em parceria com a TV Ceará, o Ceará conquistou o título do Campeonato Cearense neste sábado (22) após empatar com o rival Fortaleza por 1 a 1, no estádio Castelão.

Como havia vencido a primeira partida da decisão por 1 a 0, o Vozão conquistou seu 47º troféu estadual, passando o Tricolor como maior campeão do estado na história. Assim como em 2024, a equipe alvinegra conquistou o título de forma invicta, com oito vitórias e um empate.

No primeiro tempo, o principal lance não foi um gol, mas uma quase expulsão. A princípio, a arbitragem expulsou Matheus Bahia, do Ceará, em disputa com Yago Pikachu. No entanto, após revisão no VAR, o cartão vermelho foi substituído pelo amarelo ao se constatar que o atleta não atingiu o rosto do adversário.

Na segunda etapa, não houve anulação do vermelho. Logo no começo, Gastón Ávila entrou de forma dura em Fernando Sobral e foi expulso de forma direta.

No entanto, o efeito foi o contrário do esperado. Pouco tempo depois, após escanteio da direita e desvio na segunda trave, Lucas Sasha apareceu na pequena área para completar e abrir o placar para o Fortaleza. Em campo, foi marcado impedimento, desmarcado após nova consulta ao VAR.

O resultado levava a definição do campeão para os pênaltis, mas aos 26 saiu o gol do título do Vozão. Após cruzamento da direita, Pedro Raul desviou de cabeça no canto direito do goleiro João Ricardo. A bola ainda tocou a trave antes de morrer no fundo das redes.

Com um jogador a mais e a vantagem, o Ceará esteve mais perto de marcar outra vez do que sofrer um gol e assim assegurou o título que o coloca com uma conquista a mais do que o rival no estado.

Agora, as duas equipes, além da continuação da Copa do Nordeste, voltam a se enfrentar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana.

Avaí é campeão em SC; outras três finais têm pontapé inicial

Além do Ceará, outra equipe que se sagrou campeã estadual neste sábado foi o Avaí. O Leão da Ressacada conquistou o título do Campeonato Catarinense ao empatar, em casa, com a Chapecoense, por 1 a 1.

Eduardo Brock, de pênalti, fez o gol que igualou o placar e deu o título ao Avaí. Bruno Matias havia aberto o placar para a Chape no início do segundo tempo.

Como os dois times haviam empatado por 2 a 2 na primeira partida, o Avaí, por vantagem garantida pelo regulamento, foi campeão estadual pela 19ª vez, isolando-se como o maior vencedor de Santa Catarina, com um título a mais do que o rival Figueirense.

Em Pernambuco, a final do campeonato estadual foi inaugurada com a vitória do Sport sobre o Retrô por 3 a 2, na Arena Pernambuco. O Rubro-Negro abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Richard Franco (contra) e Lucas Lima. O Retrô igualou com dois gols de Fernandinho no começo da segunda etapa e Pablo, na reta final, deu a vitória ao Leão.

Em Natal, América e ABC empataram por 1 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Potiguar. Outro empate aconteceu na abertura da final do Campeonato Paranaense: Maringá e Operário ficaram no 2 a 2.