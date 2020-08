Jacuipense-BA e Botafogo-PB abrem a quarta rodada da Série C

Após conquistar a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro em toda a história, o Jacuipense recebe hoje (28) o Botafogo-PB, no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). A partida será realizada às 20h (horário de Brasília) pela quarta rodada do Grupo A. O Leão de Sisal vem empolgado após derrotar o Manaus no último jogo por 1 a 0, no Pituaçu. Já o adversário Belo busca a primeira vitória na Série C, após duas derrotas e um empate.

Com três pontos, o Jacupiense busca a segunda vitória para encostar no líder, o Santa Cruz, com sete pontos.

Hoje é dia de Jacupa!!!

Às 20h entraremos em campo para a disputa da 4a rodada da Série C!

Jacuipense x Botafogo/PB.

O jogo será transmitido pela DAZN

O primeiro mês é grátis!#PraCimaJacupa

— Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) August 28, 2020

Já o futebol paraibano precisa se recuperar no campeonato. O Botafogo-PB, que é apenas o vice-lanterna, com um ponto, está à frente somente do Treze, que ainda não pontuou, embora tenha um jogo a menos que o rival.

Nos Campeonatos Estaduais que terminaram neste mês, os oponentes desta noite tiveram desempenhos semelhantes, ambos chegaram às semifinais. No Baiano o Leão do Sisal foi eliminado pelo Bahia. Já no Paraibano, o Belo sofreu revés contra o Treze, que se sagrou campeão no estado.

Jogos do fim de semana

Neste sábado (29) teremos dois jogos pelo Grupo A. O Santa Cruz vai receber o Imperatriz, no estádio do Arruda, no Recife (PE), às 17h (horário de Brasília), e o Manaus vai encarar o Paysandu, na Arena da Amazônia, a partir das 19h.

No domingo (30) a bola vai rolar em mais cinco oportunidades. Pelo Grupo A, em Belém (PA), no Mangueirão, o Remo enfrenta o Vila Nova, às 18h. Em Campina Grande (PB), o Treze duela com o Ferroviário-CE, às 20h, no Amigão.

Pelo Grupo B todas as partidas iniciam às 16h. São José-RS e Volta Redonda-RJ entram em campo no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS); o Brusque joga contra o Ituano, no município de Brusque (SC), no Augusto Bauer.

O encerramento da rodada ocorrerá na quarta-feira (2 de setembro), com dois confrontos pelo Grupo B: o São Bento-SP vai receber o Ypiranga-RS, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), às 16h; e, por fim, o Tombense encara o Criciúma, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), às 20h.

