Rússia é alvo de 337 drones, no maior ataque aéreo de Kiev na guerra

A Rússia foi alvo de 337 drones ucranianos na madrugada de hoje (11). A região de Moscou, onde morreu uma pessoa, foi centro do maior ataque desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022.

O ataque ocorre poucas horas antes das conversações na Arábia Saudita entre representantes ucranianos e norte-americanos, que procuram uma solução para o conflito na Ucrânia.

“Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 337 drones ucranianos, incluindo 91 sobre a região de Moscou e 126 sobre a região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

O ataque também teve como alvo as regiões de Bryansk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, bem como Ryazan, Kaluga, Voronezh e Nizhny Novgorod.

“O maior ataque de drones inimigos contra Moscou foi repelido”, declarou o presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que os drones atingiram a aldeia de Sapronovo e a cidade de Ramenskoye, nos arredores de Moscou.

“Os especialistas dos serviços de socorro trabalham nos locais onde caíram os destroços”, disse.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, informou que uma pessoa morreu e três ficaram feridas no ataque, em duas localidades situadas nos subúrbios do sul da capital.

A empresa agroindustrial russa Miratorg disse que a pessoa que morreu trabalhava num centro de distribuição da companhia.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP) informaram que num dos blocos de apartamentos atingidos na região de Moscou, as janelas foram partidas e uma varanda parcialmente destruída.

O atentado ocorre também poucas horas antes da visita a Moscou do secretário-geral da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (Osce), Feridun Hadi Sinirlioglu, que deverá manter conversações hoje com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.

“Esta não é a primeira visita a Moscou de uma delegação internacional de alto nível que é acompanhada por um ataque de drones' das forças ucranianas, escreveu a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, no Telegram, acrescentando que os atos privam a Osce do "seu significado original", que é "garantir a segurança e a cooperação na Europa".

O aeroporto internacional de Vnukovo suspendeu o tráfego aéreo, enquanto os outros três aeroportos que servem a Moscou estabeleceram restrições temporárias, informou a Rosaviatsia, a agência federal de aviação russa.

A Ucrânia e a Rússia enviam diariamente dezenas de drones, mas a capital russa raramente é atingida.

No final de dezembro, um ataque maciço de drones ucranianos danificou edifícios e obrigou a retirada de populares na cidade de Kazan, no centro da Rússia, de acordo com a AFP.

Hoje, a Ucrânia vai apresentar aos Estados Unidos um plano de cessar-fogo parcial com a Rússia, numa reunião na Arábia Saudita.

As discussões em Jeddah são as primeiras nesse nível entre as duas partes desde a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca, no final de fevereiro.

A Ucrânia vai estar em Jeddah com uma proposta, disse um representante ucraniano, citado pela AFP nessa segunda-feira: uma "trégua no ar" e "no mar" com Moscou.

"Essas são as opções de cessar-fogo que são fáceis de pôr em prática e de controlar, e é possível começar por elas", acrescentou o representante, que não se quis identificar.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.