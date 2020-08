Tenistas brasileiros embarcam domingo para se juntar à Missão Europa

Hora de fazer a malas para os tenistas João Menezes, Thomaz Bellucci, Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni que embarcam no próximo domingo (9) com destino à Lisboa (Portugal). O quarteto vai se juntar a outros 74 atletas brasileiros convocados pela Missão Europa. A iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) visa dar segurança para atletas olímpicos treinarem em países europeus, onde a disseminação do novo coronavírus (covid-19) esteja controlada.

A sede dos tenistas em Portugal será o Centro de Treinamento de Rio Maior, a pouco mais de 70 quilômetros da capital Lisboa. O espaço oferece duas quadras de piso duro. O grupo treinará por 15 dias, sob comando do técnico André Podalka. Pré-classificado aos Jogos de Tóquio (Japão) ao conquistar o ouro no Pan de Lima (Peru) no ano passado, João Menezes é só entusiasmo. "Essa viagem surge num momento importante, pois estamos treinando há mais de três meses no mesmo lugar, em Itajaí (SC). Mudar de ares, treinar com pessoas diferentes, vai ser muito bom", disse o tenista em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Atualmente em 185º lugar no ranking da ATP, Menezes já teria vaga assegurada em Tóquio. Mas o que vale será a colocação dele em 7 de junho do ano que vem, quando fecha a janela de classificação. O brasileiro terá de estar entre os 300 primeiros do mundo para ter a chance de competir em Tóquio.

Quem também não vê a hora de chegar a Portugal é a Carolina Meligeni, semifinalista de simples e bronze nas duplas no Pan de LIma. A tenista, 402ª do ranking da WTA, diz estar feliz por "treinar fora do Brasil, perto de outros atletas, em um centro com outro esportes, com todo mundo focado na Olimpíada".

Além dos quatro tenistas, o Brasil já conta com outros 74 atletas de sete modalidades (judô, natação, nado artístico, ginástica artística, ginástica rítmica, vela e boxe) em Portugal, distribuídos pelas sede Rio Maior, Cascais, Coimbra e Sangalhos. Segundo o COB, até dezembro mais 200 atletas brasileiros estarão na Europa. O custo da iniciativa é de aproximadamente R$ 13,4 milhões.